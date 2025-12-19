Efficient Insurance Solutions (EIS) łączy siły z Acrisure
17 grudnia 2025 r. Efficient Insurance Solutions (EIS) z siedzibą w Gdańsku zawarła umowę z Acrisure - wiodącym globalnym fintechem, w celu wzmocnienia dalszego rozwoju działalności. Finalizacja transakcji nastąpi po uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).
2025-12-19, 09:24

EIS specjalizuje się w tworzeniu technologicznie zaawansowanych rozwiązań MGA w kanale dystrybucji affinity, z silną koncentracją na segmencie elektroniki użytkowej oraz sprzętu AGD. Firma dostarcza również innowacyjne rozwiązania dla towarzystw ubezpieczeń w zakresie obsługi szkód, a także wspiera wdrażanie nowoczesnych technologii i automatyzację procesów ubezpieczeniowych.

 

W ramach transakcji Acrisure nabędzie 100% udziałów w EIS, a dotychczasowi właściciele EIS zostaną akcjonariuszami Acrisure (spółki matki z siedzibą w Stanach Zjednoczonych).  Obecny zarząd EIS będzie kontynuował kierowanie spółką w kolejnym etapie jej rozwoju.

 

Igor Rusinowski, Prezes Acrisure CEE i Grupy Unilink komentuje - „Z ogromną radością witamy w rodzinie Acrisure właścicieli EIS, zarząd oraz cały zespół. Łączą nas wspólne wartości i ambicje. Razem stworzymy nowe możliwości, wykorzystując naszą ekspertyzę, nowoczesne technologie, globalną skalę działania Acrisure, w tym istotną obecność na rynku londyńskim, wiodącą pozycję w dystrybucji ubezpieczeń detalicznych i korporacyjnych, reasekuracji, rozwiązań MGA i wiele więcej. Przyszłość zaczyna się dziś – przed nami wyjątkowe partnerstwo!

 

Justyna Dżus-Toczek, Prezeska Zarządu Efficient Insurance Solutions - „Dzisiejszy dzień to historyczny moment. Dzięki współpracy z Acrisure, EIS z pełnym przekonaniem wkracza na arenę międzynarodową, pozostając wierny swoim trwałym wartościom: uczciwości, zaufaniu, profesjonalizmowi oraz ciągłemu rozwojowi. Partnerstwo, wzmocnione silnymi relacjami z Unilink – największym dystrybutorem ubezpieczeń w Polsce i Regionie Europy Środkowo-Wschodniej – tworzy niezwykły potencjał dla naszych obecnych i przyszłych klientów w Polsce oraz w całym Regionie. Jestem dumna, że mogę kierować tą transformacją i z energią patrzę na dalszą drogę rozwoju”.

 

 

O Acrisure

 

Acrisure to globalny lider fintech, który wspiera miliony ambitnych firm oraz klientów indywidualnych, dostarczając im rozwiązania umożliwiające dynamiczny rozwój. Łącząc nowoczesne technologie z najwyższej klasy wsparciem eksperckim, Acrisure oferuje spersonalizowane rozwiązania w obszarach ubezpieczeń, reasekuracji, payrollu, benefitów pracowniczych, cyberbezpieczeństwa, usług nieruchomościowych oraz wielu innych. W ciągu ostatnich dwunastu lat przychody netto Acrisure wzrosły z 38 mln USD do niemal 5 mld USD, a firma zatrudnia ponad 19 000 pracowników w 24 krajach. A to dopiero początek. Więcej informacji na stronie https://www.acrisure.com/

KONTAKT / AUTOR
Agnieszka Błoch
Dyrektor Departamentu Marketingu i PR
Unilink SA
728 499 545
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Unilink S.A.
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.