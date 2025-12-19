Efficient Insurance Solutions (EIS) łączy siły z Acrisure

EIS specjalizuje się w tworzeniu technologicznie zaawansowanych rozwiązań MGA w kanale dystrybucji affinity, z silną koncentracją na segmencie elektroniki użytkowej oraz sprzętu AGD. Firma dostarcza również innowacyjne rozwiązania dla towarzystw ubezpieczeń w zakresie obsługi szkód, a także wspiera wdrażanie nowoczesnych technologii i automatyzację procesów ubezpieczeniowych.

W ramach transakcji Acrisure nabędzie 100% udziałów w EIS, a dotychczasowi właściciele EIS zostaną akcjonariuszami Acrisure (spółki matki z siedzibą w Stanach Zjednoczonych). Obecny zarząd EIS będzie kontynuował kierowanie spółką w kolejnym etapie jej rozwoju.

Igor Rusinowski, Prezes Acrisure CEE i Grupy Unilink komentuje - „Z ogromną radością witamy w rodzinie Acrisure właścicieli EIS, zarząd oraz cały zespół. Łączą nas wspólne wartości i ambicje. Razem stworzymy nowe możliwości, wykorzystując naszą ekspertyzę, nowoczesne technologie, globalną skalę działania Acrisure, w tym istotną obecność na rynku londyńskim, wiodącą pozycję w dystrybucji ubezpieczeń detalicznych i korporacyjnych, reasekuracji, rozwiązań MGA i wiele więcej. Przyszłość zaczyna się dziś – przed nami wyjątkowe partnerstwo!”

Justyna Dżus-Toczek, Prezeska Zarządu Efficient Insurance Solutions - „Dzisiejszy dzień to historyczny moment. Dzięki współpracy z Acrisure, EIS z pełnym przekonaniem wkracza na arenę międzynarodową, pozostając wierny swoim trwałym wartościom: uczciwości, zaufaniu, profesjonalizmowi oraz ciągłemu rozwojowi. Partnerstwo, wzmocnione silnymi relacjami z Unilink – największym dystrybutorem ubezpieczeń w Polsce i Regionie Europy Środkowo-Wschodniej – tworzy niezwykły potencjał dla naszych obecnych i przyszłych klientów w Polsce oraz w całym Regionie. Jestem dumna, że mogę kierować tą transformacją i z energią patrzę na dalszą drogę rozwoju”.

O Acrisure

Acrisure to globalny lider fintech, który wspiera miliony ambitnych firm oraz klientów indywidualnych, dostarczając im rozwiązania umożliwiające dynamiczny rozwój. Łącząc nowoczesne technologie z najwyższej klasy wsparciem eksperckim, Acrisure oferuje spersonalizowane rozwiązania w obszarach ubezpieczeń, reasekuracji, payrollu, benefitów pracowniczych, cyberbezpieczeństwa, usług nieruchomościowych oraz wielu innych. W ciągu ostatnich dwunastu lat przychody netto Acrisure wzrosły z 38 mln USD do niemal 5 mld USD, a firma zatrudnia ponad 19 000 pracowników w 24 krajach. A to dopiero początek. Więcej informacji na stronie https://www.acrisure.com/