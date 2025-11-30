Pierwsza aukcja charytatywna Fundacji „Zacznij od Siebie” – licytuj i wspieraj ideę ubezpieczeń na życie i zdrowie!

Dlaczego ta aukcja jest wyjątkowa? To nie tylko okazja do zdobycia unikatowych przedmiotów i doświadczeń, ale przede wszystkim realne wsparcie działań edukacyjnych na temat: ubezpieczeń, zdrowego trybu życia i profilaktyki. To działania, które mogą uratować życie. Każda złotówka z pracuje dalej – w rozmowach, szkoleniach, warsztatach i materiałach edukacyjnych.

Startuje wyjątkowe wydarzenie online – aukcja, która odbędzie się w dniach 1 - 4 grudnia

Jak podkreśla Aleksandra Friedel, Prezeska i pomysłodawczyni Fundacji: „Fundacje bez wsparcia w biznesie cierpią na brak skali działania, my chcemy zainicjować ogólnopolską akcję społeczną, która będzie promować ideę ubezpieczeń poprzez równanie Plan A + Plan B = Życie i Zdrowie”

Celem jest pozyskanie środków na działania edukacyjne, które wspierają Polaków w świadomym dbaniu o zdrowie i życie PRZED, a nie (dopiero) PO. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone np. m.in. na szkolenia, warsztaty, materiały edukacyjne oraz kampanie informacyjne i inną działalność statutową Fundacji.

Co można wylicytować?

Uczestnicy będą mieli okazję zdobyć wyjątkowe przedmioty, dzieła sztuki i pamiątki sportowe oraz unikatowe doświadczenia, podarowane przez firmy z branży ubezpieczeniowej, jak Allianz, Compensa, EINS Polska, Ergo Hestia, Europ Assitance, Home Doctor, LINK 4, PZU, PZUW, Uniqa, Vienna Life. Przykładowe pozycje, warte wymienienia, to chociażby:

Mentoring z Aleksandrą Friedel , prezeską Unilink SA i założycielką Fundacji „Zacznij od Siebie”,

, prezeską Unilink SA i założycielką Fundacji „Zacznij od Siebie”, Kolacja z Igorem Rusinowskim , prezesem Grupy Unilink i CEO Acrisure CEE,

, prezesem Grupy Unilink i CEO Acrisure CEE, Weekend Metamorfozy z Ewą Chodakowską ,

, Lekcja strzelania na strzelnicy Legii Warszawa pod okiem doświadczonego instruktora strzelectwa, wiceprezesa Link4 ,

na strzelnicy Legii Warszawa pod okiem doświadczonego instruktora strzelectwa, , oraz wiele innych atrakcyjnych propozycji.

Wszystkie pozycje pogrupowane są w 5 kategorii, jak: Sztuka i Design, Doświadczenia i Spotkania, Zdrowie i Wellness, Sport i Kolekcje oraz Lifestyle / Inne.

Dlaczego warto wziąć udział w mikołajkowej charytatywnej Fundacji?

Każda złotówka z wesprze projekty edukacyjne, które pomagają:

zrozumieć, jak dbać o zdrowie,

chronić siebie i rodzinę,

świadomie wybierać ubezpieczenia na życie i zdrowie jako inwestycję w przyszłość swoją i bliskich.

Jak się zarejestrować i licytować?

Rejestracja i udział w odbywają się online, poprzez platformę Meeting15 – Partnera Technologicznego: https://tinyurl.com/AukcjaFundacji

Instrukcja licytacji krok po kroku:

Start od ceny wywoławczej

Każdy przedmiot ma ustaloną minimalną kwotę – od niej zaczynamy. Nie można licytować mniej od tej kwoty. Podbicie o minimum 10 zł

Można zwiększać ofertę o dowolną kwotę, ale nie mniejszą niż 10 zł (np. 500 → 510). Wpisz tylko kwotę

W oknie licytacji wpisujemy wyłącznie cyfry (np. 650). Nie dodajemy słów, liter, symboli ani znaków specjalnych typu „zł”, „PLN”, „$”, „€”, „!”, etc. Śledź przebieg

Postęp licytacji zobaczyć będzie można na żywo, w zakładce „Aukcje” w prawym dolnym rogu ekranu. Aktywne licytacje są oznaczone czerwoną kropką. Nie zwlekaj

Aukcja kończy się w czwartek, 4 grudnia o 19:00. Po tej godzinie licytacje zostaną zamknięte.

