Pierwsza aukcja charytatywna Fundacji „Zacznij od Siebie” – licytuj i wspieraj ideę ubezpieczeń na życie i zdrowie!
Fundacja „Zacznij od Siebie” zaprasza na swoją pierwszą aukcję charytatywną, która odbędzie się w dniach 1 - 4 grudnia 2025 r. Wydarzenie realizowane jest w formule online, we współpracy z platformą Meeting15, pełniącą rolę Partnera Technologicznego. Przedmioty to między innymi unikalne doświadczenia i atrakcyjne podarunki od firm – Towarzystw Ubezpieczeniowych, Polskiej Ligi Siatkówki (PLS) oraz od Agentów, członków Zarządu i pracowników Unilink S.A., jak dzieła sztuki, pamiątki sportowe, vouchery na badania i inne.
2025-11-30, 23:21

Dlaczego ta aukcja jest wyjątkowa? To nie tylko okazja do zdobycia unikatowych przedmiotów i doświadczeń, ale przede wszystkim realne wsparcie działań edukacyjnych na temat: ubezpieczeń, zdrowego trybu życia i profilaktyki. To działania, które mogą uratować życie. Każda złotówka z  pracuje dalej – w rozmowach, szkoleniach, warsztatach i materiałach edukacyjnych.

Startuje wyjątkowe wydarzenie online aukcja, która odbędzie się w dniach 1 - 4 grudnia

Jak podkreśla Aleksandra Friedel, Prezeska i pomysłodawczyni Fundacji: „Fundacje bez wsparcia w biznesie cierpią na brak skali działania, my chcemy zainicjować ogólnopolską akcję społeczną, która będzie promować ideę ubezpieczeń poprzez równanie Plan A + Plan B = Życie i Zdrowie

Celem  jest pozyskanie środków na działania edukacyjne, które wspierają Polaków w świadomym dbaniu o zdrowie i życie PRZED, a nie (dopiero) PO. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone np. m.in. na szkolenia, warsztaty, materiały edukacyjne oraz kampanie informacyjne i inną działalność statutową Fundacji.

Co można wylicytować? 

Uczestnicy  będą mieli okazję zdobyć wyjątkowe przedmioty, dzieła sztuki i pamiątki sportowe oraz unikatowe doświadczenia, podarowane przez firmy z branży ubezpieczeniowej, jak Allianz, Compensa, EINS Polska, Ergo Hestia, Europ Assitance, Home Doctor, LINK 4, PZU, PZUW, Uniqa, Vienna Life. Przykładowe pozycje, warte wymienienia, to chociażby:

  • Mentoring z Aleksandrą Friedel, prezeską Unilink SA i założycielką Fundacji „Zacznij od Siebie”,
  • Kolacja z Igorem Rusinowskim, prezesem Grupy Unilink i CEO Acrisure CEE,
  • Weekend Metamorfozy z Ewą Chodakowską,
  • Lekcja strzelania na strzelnicy Legii Warszawa pod okiem doświadczonego instruktora strzelectwa, wiceprezesa Link4,
  • oraz wiele innych atrakcyjnych propozycji. 

Wszystkie pozycje  pogrupowane są w 5 kategorii, jak: Sztuka i Design, Doświadczenia i Spotkania, Zdrowie i Wellness, Sport i Kolekcje oraz Lifestyle / Inne.

Dlaczego warto wziąć udział w mikołajkowej  charytatywnej Fundacji?

Każda złotówka z  wesprze projekty edukacyjne, które pomagają:

  • zrozumieć, jak dbać o zdrowie,
  • chronić siebie i rodzinę,
  • świadomie wybierać ubezpieczenia na życie i zdrowie jako inwestycję w przyszłość swoją i bliskich.

Jak się zarejestrować i licytować?

Rejestracja i udział w  odbywają się online, poprzez platformę Meeting15 – Partnera Technologicznego: https://tinyurl.com/AukcjaFundacji

Instrukcja licytacji krok po kroku:

  1. Start od ceny wywoławczej
    Każdy przedmiot ma ustaloną minimalną kwotę – od niej zaczynamy. Nie można licytować mniej od tej kwoty.
  2. Podbicie o minimum 10 zł
    Można zwiększać ofertę o dowolną kwotę, ale nie mniejszą niż 10 zł (np. 500 → 510).
  3. Wpisz tylko kwotę
    W oknie licytacji wpisujemy wyłącznie cyfry (np. 650). Nie dodajemy słów, liter, symboli ani znaków specjalnych typu „zł”, „PLN”, „$”, „€”, „!”, etc.
  4. Śledź przebieg
    Postęp licytacji zobaczyć będzie można na żywo, w zakładce „Aukcje” w prawym dolnym rogu ekranu. Aktywne licytacje są oznaczone czerwoną kropką.
  5. Nie zwlekaj
    Aukcja kończy się w czwartek, 4 grudnia o 19:00. Po tej godzinie licytacje zostaną zamknięte.

Dlaczego ta aukcja jest wyjątkowa?

To nie tylko okazja do zdobycia unikatowych przedmiotów i doświadczeń, ale przede wszystkim realne wsparcie działań edukacyjnych, które mogą uratować życie. Każda złotówka z  pracuje dalej – w rozmowach, szkoleniach, warsztatach i materiałach edukacyjnych, budując świadomość prozdrowotną i ubezpieczeniową w Polsce.

KONTAKT / AUTOR
Piotr Durski
Koordynator ds. Komunikacji i PR
Unilink S.A.
+48 506 561 008
ZAŁĄCZNIKI
aukcja_w_meeting15.jpg licytacja-start-kopia-png.png aleksandra-friedel_unilinksa_2_s.jpg kv-licytacja_baner.png
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Unilink S.A.
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.