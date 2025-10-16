Unilink nagrodzony tytułem „Franchise Impact Leader” podczas Konferencji Franczyza 2.0
Podczas tegorocznej edycji Konferencji Franczyza 2.0, organizowanej przez I’GS In Good Strategy, marka Unilink Grup została uhonorowana tytułem „Franchise Impact Leader” w ramach plebiscytu „Franchise Brands with Impact – Marki, które mają wpływ”. To wyróżnienie przyznawane jest liderom rynku (firmom i ludziom), którzy poprzez swoje działania, wizję i systemowe podejście realnie wpływają na rozwój i zyskowność sieci franczyzowych.
2025-10-16, 14:40

Warszawa, 16 października 2025 r. – Podczas tegorocznej edycji Konferencji Franczyza 2.0, organizowanej przez I’GS In Good Strategy, marka Unilink Grup została uhonorowana tytułem „Franchise Impact Leader” w ramach plebiscytu „Franchise Brands with Impact Marki, które mają wpływ”. To wyróżnienie przyznawane jest liderom rynku (firmom i ludziom), którzy poprzez swoje działania, wizję i systemowe podejście realnie wpływają na rozwój i zyskowność sieci franczyzowych.

Plebiscyt, którego celem jest promowanie odpowiedzialnego i innowacyjnego franchisingu, wyróżnia marki oraz dostawców rozwiązań, którzy budują skalowalne, efektywne i zrównoważone modele franczyzowe. Jury doceniło Grupę Unilink za konsekwentne wdrażanie strategii wspierających rozwój, efektywne zarządzanie rozproszoną strukturą oraz zaangażowanie w budowanie kultury współpracy i przedsiębiorczości w sieci.


Zwycięstwo i nagroda w kategorii Franchise Impact Leader to dla nas ogromne wyróżnienie i potwierdzenie, że nasz model współpracy przynosi realną wartość. W Unilink wierzymy, że siła sieci tkwi w ludziach – ich zaangażowaniu, kompetencjach i poczuciu sprawczości. Dlatego stawiamy na transparentność, rozwój i wspólne budowanie przewagi konkurencyjnej. Ta nagroda to sukces całego zespołu oraz szczególnie naszych Partnerów” – powiedział z okazji przyznania nagrody Igor Rusinowski, prezes zarządu Unilink Group, który wcześniej, podczas Konferencji Franczyza 2.0 pod tytułem „Ludzie, kapitał i technologia na ścieżce impactu”, wystąpił w panelu „Jak sfinansujesz wzrost? - Jak szukać kapitału i jak się do tego przygotować? + Jak odblokować wartość w Partnerstwie Founder – Inwestor”.

Nagrodę w imieniu Unilink odebrał Tomasz Tobór, członek zarządu Unilink S.A. i prezes zarządu Viviamo sp. z o.o., jednej ze spółek z Grupy Unilink.

Konferencja Franczyza 2.0, która odbyła się 15 października 2025 r. w CIC Cambridge Innovation Center w Warszawie, zgromadziła liderów rynku, ekspertów i praktyków franczyzy. Wydarzeniu towarzyszyły panele dyskusyjne, warsztaty oraz ogłoszenie wyników plebiscytu, który zyskał patronat medialny Onet.pl oraz merytoryczny Akademii Leona Koźmińskiego i Politechniki Warszawskiej.

KONTAKT / AUTOR
Piotr Durski
Koordynator ds. Komunikacji i PR
Unilink S.A.
+48 506 561 008
ZAŁĄCZNIKI
nagroda.png igor_rusinowski_unilinksa_1_s.jpg igor_rusinowski_unilinksa_s.jpg
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Unilink S.A.
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.