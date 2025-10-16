Unilink nagrodzony tytułem „Franchise Impact Leader” podczas Konferencji Franczyza 2.0

Warszawa, 16 października 2025 r. – Podczas tegorocznej edycji Konferencji Franczyza 2.0, organizowanej przez I’GS In Good Strategy, marka Unilink Grup została uhonorowana tytułem „Franchise Impact Leader” w ramach plebiscytu „Franchise Brands with Impact – Marki, które mają wpływ”. To wyróżnienie przyznawane jest liderom rynku (firmom i ludziom), którzy poprzez swoje działania, wizję i systemowe podejście realnie wpływają na rozwój i zyskowność sieci franczyzowych.

Plebiscyt, którego celem jest promowanie odpowiedzialnego i innowacyjnego franchisingu, wyróżnia marki oraz dostawców rozwiązań, którzy budują skalowalne, efektywne i zrównoważone modele franczyzowe. Jury doceniło Grupę Unilink za konsekwentne wdrażanie strategii wspierających rozwój, efektywne zarządzanie rozproszoną strukturą oraz zaangażowanie w budowanie kultury współpracy i przedsiębiorczości w sieci.



„Zwycięstwo i nagroda w kategorii Franchise Impact Leader to dla nas ogromne wyróżnienie i potwierdzenie, że nasz model współpracy przynosi realną wartość. W Unilink wierzymy, że siła sieci tkwi w ludziach – ich zaangażowaniu, kompetencjach i poczuciu sprawczości. Dlatego stawiamy na transparentność, rozwój i wspólne budowanie przewagi konkurencyjnej. Ta nagroda to sukces całego zespołu oraz szczególnie naszych Partnerów” – powiedział z okazji przyznania nagrody Igor Rusinowski, prezes zarządu Unilink Group, który wcześniej, podczas Konferencji Franczyza 2.0 pod tytułem „Ludzie, kapitał i technologia na ścieżce impactu”, wystąpił w panelu „Jak sfinansujesz wzrost? - Jak szukać kapitału i jak się do tego przygotować? + Jak odblokować wartość w Partnerstwie Founder – Inwestor”.

Nagrodę w imieniu Unilink odebrał Tomasz Tobór, członek zarządu Unilink S.A. i prezes zarządu Viviamo sp. z o.o., jednej ze spółek z Grupy Unilink.

Konferencja Franczyza 2.0, która odbyła się 15 października 2025 r. w CIC Cambridge Innovation Center w Warszawie, zgromadziła liderów rynku, ekspertów i praktyków franczyzy. Wydarzeniu towarzyszyły panele dyskusyjne, warsztaty oraz ogłoszenie wyników plebiscytu, który zyskał patronat medialny Onet.pl oraz merytoryczny Akademii Leona Koźmińskiego i Politechniki Warszawskiej.