Unilink S.A. zaprasza zainteresowane akceleracją start-upy do ostatniej w tym roku, piątej rundy programu Startup Booster for Social Impact. Największa w Polsce multiagencja ubezpieczeniowa jest partnerem projektu w ścieżce branżowej Industry Path. Projekt, realizowany przez Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu SWPS, wspiera impaktowe innowacje, które mogą rozwiązywać istotne problemy społeczne.

Program akceleracyjny Startup Booster for Social Impact oferuje pięć kolejnych rund akceleracji dla startupów, które są wrażliwe na problemy społeczne i środowiskowe oraz gotowe podjąć się wyzwania opracowania rozwiązań wpisujących się w cele zrównoważonego rozwoju. W ramach programu startupy mogą skorzystać z trzech ścieżek akceleracji, w tym m.in. INDUSTRY PATH, której partnerem jest właśnie Unilink. Cztery pierwsze rundy naboru do programu w 2025 roku już się zakończyły.

- Z początkiem października ruszyła ostatnia w tym roku, piąta już z kolei edycja naboru do programu. W ramach branżowej ścieżki INDUSTRY PATH, której partnerem jest Unilink, można ubiegać się grant wynoszący aż 400 tys. złotych – wyjaśnia Marcin Jastrzębski, dyrektor ds. Rozwoju Nowych Kanałów Dystrybucji w Unilink.

Udział w Programie rozpocznie kick-off meeting z udziałem kadry zarządzającej Akceleratora, i przedstawicieli partnerów branżowych. Celem będzie omówienie procesu akceleracji i rozpoczęcie realizacji indywidualnego planu działań z danym startupem. Startup w trakcie akceleracji będzie raportował z realizacji założonych kamieni milowych i rozliczał się z wydatków poniesionych ze środków Programu. Proces zakończy się podsumowaniem w formie sprawozdania, które będzie m.in. zawierało propozycje działań wzmacniających osiągnięte rezultaty na etapie postakceleracji.

Obecna, ostatnia w tym roku, piąta runda naboru do programu trwa od 1 października do piątku, 31 października 2025 r. włącznie - do godziny 23.59. Warto więc się pospieszyć! Unilink zaprasza do udziału wszystkie zainteresowane start-upy.

Program akceleracyjny Startup Booster for Social Impact jest realizowany ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach II priorytetu programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), zgodnie z umową o dofinansowanie nr FENG.02.28-IP.02-0003/23-00.

Więcej o programie Startup Booster for Social Impact:

https://booster.smarthost.swps.pl/