Mega Brokers dołącza do Grupy Unilink
Grupa Unilink, będąca częścią wiodącej globalnej spółki fintech - Acrisure i będąca największym dystrybutorem ubezpieczeń w Europie Środkowo-Wschodniej, ogłosiła dzisiaj przejęcie Mega Brokers – największej multiagencji w Grecji. Wspólnie stworzą jeszcze silniejszego lidera rynku.
2025-08-18, 15:57

Mega Brokers SA specjalizuje się w dystrybucji ubezpieczeń w segmencie detalicznym, koncentrując się na tworzeniu wartości dla agentów i klientów, wspieranej innowacjami technologicznymi i marketingowymi. Grupa Unilink obsługuje 10,3 miliona klientów i współpracuje z 16 500 agentami i brokerami. Grupa należy do globalnego lidera fintech – firmy Acrisure – i działa już w dziewięciu krajach: Polsce, Bułgarii, Rumunii, Mołdawii, Czechach, Słowacji, Chorwacji, Słowenii i teraz także w Grecji.

W ramach transakcji, rodzina Chatzitheodosiou stanie się akcjonariuszem Acrisure, amerykańskiej spółki-matki. Anastasios Chatzitheodosiou pozostaje Prezesem Zarządu Mega Brokers, a Ioannis Chatzitheodosiou nadal będzie pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Obaj będą kontynuować kierowanie firmą w nowej fazie rozwoju. Dodatkowo Anastasios obejmuje nową regionalną funkcję Chief Growth Officer dla Acrisure w Europie Środkowo-Wschodniej i będzie odpowiedzialny za inicjatywy wzrostowe w regionie.

Igor Rusinowski, Prezes Grupy Unilink, komentuje: „Z radością witamy Anastasiosa i cały zespół Mega Brokers w rodzinie Unilink. Łączą nas te same wartości i ambicje. Razem stworzymy nowe możliwości dzięki wiedzy, nowoczesnym technologiom i globalnej sile Acrisure w obszarze ubezpieczeń detalicznych, komercyjnych, reasekuracji, usług MGA, dostępie do rynku londyńskiego i wielu więcej elementom. Przyszłość zaczyna się dziś – przed nami wspaniałe partnerstwo!

Anastasios Chatzitheodosiou, Prezes Zarządu Mega Brokers i Chief Growth Officer Acrisure CEE, dodaje: „Dzisiejszy dzień to historyczny kamień milowy. Dzięki Acrisure i Unilink, Mega Brokers odważnie wkracza na arenę międzynarodową – pozostając jednocześnie wiernym swoim wartościom: uczciwości, zaufaniu, profesjonalizmowi i ciągłemu rozwojowi. To partnerstwo otwiera niezwykły potencjał dla naszych agentów i klientów w Grecji. Jestem dumny, że mogę przewodzić tej transformacji i pełen energii na myśl o przyszłości. Nie mogę się doczekać współpracy z naszymi kolegami z całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Rozpoczyna się nowa era!

Ioannis Chatzitheodosiou, Przewodniczący Rady Nadzorczej Mega Brokers: „To dumny i emocjonalny moment. Od skromnych początków, przez osiągnięcie pozycji lidera na naszym rynku, aż po dołączenie do silnej globalnej grupy – to efekt nieustannej pasji, jedności i wiary. Mega Brokers to zawsze była firma ludzi, wizji i partnerstw. Dziś zaczyna się nowy międzynarodowy rozdział. Pełen globalnych możliwości, niezmiennego celu i coraz istotniejszego dziedzictwa. Nasza podróż trwa – silniej niż kiedykolwiek.” 

O Acrisure:

Acrisure to globalny lider fintech, który wspiera miliony ambitnych firm i osób fizycznych, oferując im odpowiednie rozwiązania umożliwiające śmiały rozwój. Dzięki połączeniu nowoczesnych technologii i najwyższej klasy kapitału ludzkiego, Acrisure dostarcza klientom spersonalizowane rozwiązania w zakresie ubezpieczeń, reasekuracji, usług kadrowo-płacowych, benefitów pracowniczych, cyberbezpieczeństwa, nieruchomości i innych. W ciągu ostatnich dwunastu lat firma zwiększyła swoje przychody netto z 38 milionów dolarów do prawie 5 miliardów dolarów i zatrudnia ponad 19 000 pracowników w 24 krajach. A to dopiero początek. Więcej informacji na stronie: https://www.acrisure.com

KONTAKT / AUTOR
Agnieszka Błoch
Dyrektor Departamentu Marketingu i PR
Unilink SA
728 499 545
