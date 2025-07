Unilink świętuje 15-lecie z rozmachem – największe wydarzenie rynku multiagencyjnego w Polsce

„Urodziny Gwiazd” – każdy z nas jest częścią tej historii

Pod hasłem „Urodziny Gwiazd” Unilink celebruje już od 18 maja (historycznej daty wystawienia pierwszej polisy w 2010 r.) nie tylko swój sukces, ale przede wszystkim dokonania ludzi, którzy tworzą multiagencję – Agentów. To oni są bohaterami wydarzenia, a jego program i oprawa podkreślają bliskość relacji i wspólnotę wartości.

Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 16:00 atrakcjami na stoiskach Partnerów, powitanymi napojami i przekąskami. Oficjalna część konferencyjna wystartowała o 18:00, wraz wystąpieniami Zarządu Unilink i zaproszonych Gości.

Występujący na scenie członkowie Zarządu zostali przedstawieni w wdzięcznych i zabawnych filmowe wizytówkach, pokazujące ich w nieformalny i bliski społeczności Agentów sposób, prezentujących ich osobistych doświadczenia z ostatnich 15 lat.

Igor Rusinowski, CEO Grupy Unilink opowiedział o historii spółki, wspominając jej początki działalności w branży ubezpieczeń, drogę rozwoju oraz przedstawił robiące wrażenie ogromne dane światowe Grupy i zapowiedział kolejne akwizycje rynkowe.

Na ogromnym ekranie pojawiły się wywiady z Agentami i osobami z zarządów Towarzystw, które towarzyszyły Unilink od początku historii, a byli to: Roger Hodgkiss - prezes Generali Polska, Anna Włodarczyk Moczkowska - prezeska Compensa TU S.A. i Małgorzata Makulska - była wieloletnia wiceprezeska Ergo Hestia.

Wśród nich znaleźli się wyjątkowi Agenci, którzy towarzyszą firmie od samego początku. Zbigniew Dyczek - setny UniPartner z Bielska Białej, Jacek Wójcik z Katowic - od początku związany z historią Unilink (jedno z pierwszych ID w systemie sprzedaży) oraz Katarzyna Knapik z Wielunia - Agentka z najciekawszej akwizycji firmy. Każdy inny, każdy wyjątkowy, każdy z inną, ale wspólną z Unilink historią.

Piotr Głowski, wiceprezes i członek Zarządu Unilink zaprezentował bardzo ciekawe, nietypowe dane, nigdy wcześniej nie pokazywane - w nieco humorystycznym ujęciu: w skrócie „Kim jest Unilink?". Goście poznali statystyki jak m.in.: najczęściej spotykane imiona w Unilink, wiek i płeć Agentów w ujęciu procentowym(!), jak zwiedza się świat biorąc udział w konkursach, ile było szkoleń, ile polis sprzedali Agenci będący na sali i jaki to przypis.

Na zakończenie Piotr Głowski podziękował Agentom i zaprosił na scenę do wystąpień na żywo prezesów Partnerów Strategicznych 15-lecia: Annę Włodarczyk-Moczkowską, Compensa TU S.A. i Rafała Hiszpańskiego, Direct ubezpieczenia.

Gość specjalny – Ewa Chodakowska, Bohaterka Planu A

W części poświęconej przyszłości firmy, Aleksandra Friedel, prezeska zarządu Unilink zaprezentowała nową misję i wizję firmy oraz przedstawiła nowo powołaną Fundację „Zacznij od Siebie”. Jej marzeniem i życzeniem jest, aby ubezpieczyciele szeroko wsparli działania Fundacji w edukacji oraz szerzeniu komunikacji o zasadności i skuteczności ubezpieczeń dobrowolnych, zwłaszcza na życie i zdrowie.

W ramach tej części odbyła się inspirująca rozmowa typu „fireside chat” z gościem specjalnym: Ewą Chodakowską, znaną trenerką, przedsiębiorczynią i osobowością medialną, która promuje ideę świadomego dbania o siebie i innych oraz wesprze działania Fundacji jako „Bohaterka Planu A”. Godnym podkreślenia jest, że Ewa Chodakowska pracuje tylko z tymi markami, które kierują się podobnymi wartościami i w których działania sama wierzy. Żadna multiagencja w Polsce nie współpracowała do tej pory z gwiazdą tego kalibru.

Więcej o nowej misji i wizji Unilink



MISJA: „Jesteśmy, abyś żył po swojemu” - niezależnie od tego kim jest nasz klient, gdzie i jak na co dzień funkcjonuje, jakie ma wyzwania, cele, marzenia biznesowe i prywatne - oferowane przez nas rozwiązania wspierają go, dając mu niezależność w działaniu - wpływają na jego sukces, szczęście i dobrostan.

WIZJA: „Partner pierwszego wyboru: dbamy o Twoją pełną ochronę ubezpieczeniową, jak, gdzie i kiedy tego potrzebujesz” - Współpracujemy z 15 000 agentów i OFWCA, a w ofercie mamy 50 marek ubezpieczycieli. To zobowiązuje a nasi klienci i partnerzy mają do nas pełne zaufanie, korzystając z naszych doświadczeń, ugruntowanej pozycji i wiedzy.

Scena, która kręci – dosłownie i w przenośni

Po części konferencyjnej odbyła się uroczysta kolacja, po której wręczono nagrody dla najlepszych Agentów.



W centrum wydarzenia stanęła obrotowa scena o średnicy 10 metrów, sprowadzona specjalnie na tę okazję. To na niej rozegrała się wieczorna Gala Wręczenia Nagród 15-lecia, uświetniona premierowym wykonaniem nowej wersji głośnego przeboju „Aleją Gwiazd” Zdzisławy Sośnickiej (muz. Romuald Lipko, sł. Marek Dutkiewicz, premiera: 1987) w nowej, niesamowitej aranżacji autorstwa Janka Stokłosy napisanej specjalnie na 15-lecie Unilink. Zaśpiewała go doskonała artystka młodego pokolenia, znana ze sceny, jak i z telewizyjnych programów muzycznych – Ania Karwan. To ona jest twarzą tego utworu w nowym wydaniu, śpiewała go wcześniej m.in. na festiwalu w Opolu.



Agenci na scenie – The Agents i historia, która łączy

Krótkim, lecz wzruszającym i niezwykłym momentem wieczoru był występ zespołu The Agents – grupy złożonej z Agentów z woj. kujawsko-pomorskiego, którzy wykonali własną wersję znanej ballady „Hallelujah” Leonarda Cohena z 1984 roku z autorskimi słowami, przy akompaniamencie 2 gitar. Było to symboliczne oddanie sceny tym, którzy są sercem Unilink.

Na koniec Gali nastąpiło wręczenie okolicznościowych nagród dla Zarządu Unilink od Zakładów Ubezpieczeniowych.

Po Gali, wieczorną cześć rozrywkową opanował najlepszy zespół coverowy w Polsce – Stage Fever pod wodzą Adama Krama, wykonujący znane przeboje muzyki rozrywkowej.

Wydarzenie ze swadą, humorem i zaangażowaniem poprowadził znany dziennikarz, konferansjer i prezenter telewizyjny Tomasz Kammel, który zadbał o profesjonalną i pełną energii atmosferę na scenie i komunikację ze zgromadzonymi gości.

Największe wydarzenie branży – liczby mówią same za siebie:

1000 uczestników; w tym ponad

800 Agentów;

8 hoteli;

13 Partnerów wydarzenia: 12 Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz PLS;

10 stoisk wystawienniczych;

33 962 m² powierzchni w MCK.

# # #