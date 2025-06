Inicjatywa Unilink „Zacznij od siebie” w Raporcie FOB „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2024”

Raport, ogłoszony w tym tygodniu podczas jubileuszowej konferencji „Transformacja biznesu – scenariusze przyszłości” z okazji 25-lecia FOB, prezentuje 957 przykładów działań firm w obszarze ESG i zrównoważonego rozwoju. Wyróżnienie dla projektu „Zacznij od siebie” to kolejny krok w budowaniu marki Unilink jako odpowiedzialnego pracodawcy, który troszczy się o zdrowie i dobrostan swoich pracowników oraz Agentów a także inspiruje do pozytywnych zmian w życiu codziennym.

Chcemy zmieniać świat – zaczynając od siebie

To wyjątkowe wyróżnienie potwierdza, że działania Unilink w obszarze troski o zdrowie, dobrostan i rozwój pracowników są nie tylko zauważalne, ale mogą być również inspirujące dla innych organizacji. Nasz wzór na życie i zdrowie, czyli Plan A + Plan B, gdzie pierwsza część równania to dbanie o siebie, profilaktyka i edukacja prozdrowotna, a drugi składnik to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa, jest podstawą i sednem inicjatywy „Zacznij od siebie”. Może go stosować każdy.

O inicjatywie „Zacznij od siebie”

Program „Zacznij od siebie – zadbaj o swoje życie i zdrowie” to wewnętrzna inicjatywa Unilink, której celem w 2024 roku było wspieranie pracowników firmy oraz Agentów w dbaniu o zdrowie fizyczne i psychiczne, rozwój osobisty oraz budowanie świadomych nawyków życiowych. Poprzez warsztaty, webinary, kampanie edukacyjne i indywidualne wsparcie, zachęcamy do refleksji nad własnym dobrostanem i podejmowania działań, które realnie wpływają na jakość życia.

Dlaczego to dla nas ważne?

Wyróżnienie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu to dla nas nie tylko powód do dumy, ale także potwierdzenie, że odpowiedzialność firmy zaczyna się od środka – od ludzi, ich potrzeb i wartości. To kolejny krok w budowaniu marki Unilink jako pracodawcy, który nie tylko mówi o wartościach, ale realnie je wdraża.

Pragniemy zmieniać świat – zaczynając od siebie. I wierzymy, że każda dobra praktyka, nawet lokalna, może mieć ogólnopolski zasięg i wpływ.

- Chcemy zmieniać świat na lepsze i docierać do każdego Polaka z naszym Planem B i dlatego oczekujemy przy nim mądrego, wspierającego partnerstwa ze strony Towarzystw Ubezpieczeniowych – mówi Aleksandra Friedel, CEO Unilink.

O raporcie FOB

Raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza publikacja w Polsce poświęcona społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i zrównoważonemu rozwojowi. W tegorocznej edycji, ogłoszonej podczas jubileuszowej konferencji „Transformacja biznesu – scenariusze przyszłości”, zebrano aż 957 przykładów dobrych praktyk zgłoszonych przez 265 firm – od dużych korporacji po mikroprzedsiębiorstwa.