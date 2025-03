Unilink rozpoczął współpracę z Patron GO

Aplikacja Patron GO pozwala wyszukiwać i identyfikować wymierne oszczędności, możliwe do osiągnięcia w różnych obszarach finansowych. Dzięki współpracy z Unilink S.A., największą multiagencją ubezpieczeniową i liderem ubezpieczeń w Polsce, użytkownicy aplikacji mają teraz dostęp do najszerszej oferty ubezpieczeniowej na rynku, od ponad 40 Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Jak to działa?

Klienci Patron GO korzystają z najnowszych rozwiązań technologicznych, aby porządkować, optymalizować i rozwijać swoje finanse osobiste, w zakresie rachunków bankowych, lokat, kredytów i inwestycji. Dzięki współpracy z Unilink, zyskują taką możliwość w odniesieniu do polis ubezpieczeniowych. Użytkownik aplikacji Patron GO dostaje powiadomienie dotyczące obszaru zidentyfikowanego przez appkę jako możliwego do optymalizacji, klient zostawia wszelkie zgody marketingowe oraz niezbędne dane kontaktowe, a następnie specjalista Unilink sam podejmuje kontakt z klientem mailowo lub telefonicznie.

Optymalizacja, doradztwo, konsultacja

„Naszą rolą w tym procesie jest doradztwo” – mówi Marcin Jastrzębski, dyrektor ds. Rozwoju Nowych Kanałów Dystrybucji w Unilink. „Proces rozpoczyna się automatycznie, aplikacja sama sugeruje możliwą optymalizację, czyli potencjalnie lepszą ofertę. Dzięki temu, użytkownik Patron GO, chcący zweryfikować dostępność i warunki korzystniejszej oferty ubezpieczenia, może w aplikacji zostawić kontakt do siebie, wyrażając zgodę, aby nasz konsultant – ekspert ubezpieczeniowy – skontaktował się z nim, wykonał profesjonalną analizę potrzeb i wymagań ubezpieczeniowych i zaprezentował konkurencyjną ofertę. Proces ten jest dobrowolny i nie jest związany z żadnymi opłatami dla klientów na tym etapie” – wyjaśnia Marcin Jastrzębski.



Dobrowolna, bezpłatna usługa

Klient samodzielnie decyduje, czy chciałby skorzystać z oferowanych przez Unilink rozwiązań. Nawet jeżeli nie skorzysta z przedstawionej mu oferty, to ma on pewność, że ekspert Unilink dokonał najlepszej weryfikacji, prezentując propozycję najlepiej dobraną do jego potrzeb. Sam proces doradztwa jest całkowicie bezpłatny dla użytkowników aplikacji oraz w pełni zgodny z przepisami i wymogami legislacyjnymi. Analiza Potrzeb Klienta czyli APK jest immanentnym elementem procesu oceny i weryfikacji zgłoszenia od klienta, czyli użytkownika aplikacji Patron GO.

Więcej produktów, więcej rozwiązań serwisowych, więcej doradztwa i więcej uwagi

„Stawiamy na jakość i profesjonalnych konsultantów. Do dyspozycji użytkowników Patron GO wystawiany armię najlepszych ekspertów do rozmów o wszelkiego rodzaju ubezpieczeniach, od komunikacyjnych jak OC, AC, NNW i Assitance, po turystyczne, osobowe i majątkowe.”

– dodaje Marcin Jastrzębski.





Dzięki nawiązaniu współpracy z Patron GO, Unilink może zaoferować klientom więcej niż dotychczas, zgodnie z swą kulturą organizacyjną DBAM! Więcej produktów, więcej rozwiązań serwisowych, więcej doradztwa i więcej uwagi. „Jako lider ubezpieczeń, jesteśmy w stanie zagwarantować najszerszy wybór polis praktycznie od każdego Towarzystwa Ubezpieczeniowego dostępnego na rynku. Unilink to profesjonalne doradztwo. Możemy najlepiej zadbać o potrzeby klientów w tym zakresie. Nasi eksperci zapewnią użytkownikom Patron GO fachową pomoc oraz niezbędną uwagę i szybko przedstawią najbardziej atrakcyjne kalkulacje” – zapewnia Marcin Jastrzębski i dodaje: „Warto podkreślić, że w ramach rozpoczętej współpracy Unilink nie oferuje żadnych narzędzi do selfservice’u. Stawiamy na kontakt z żywym specjalistą, a klient może liczyć, że oferowane rozwiązania najlepiej zabezpieczą jego potrzeby”.





Aplikacja Patron GO jest tylko łącznikiem, pośredniczącym między klientem a agentem ubezpieczeniowym, a nie porównywarką polis czy automatycznym systemem sprzedaży.





„W Unilink jesteśmy elastyczni i otwarci na nowe rozwiązania technologicznych oraz kanały komunikacji z klientami, szczególnie w stosunku do tak nowoczesnych projektów jak Patron GO, oferujących zarówno dostęp naszych Agentów do szerszej bazy odbiorców, jak i upraszczających czy skracających lejek sprzedaży” – podsumowuje Marcin Jastrzębski, Unilink.

Więcej o Patron GO

Patron GO to innowacyjna platforma finansowa, która analizuje wpływy i wydatki z kont bankowych połączonych z aplikacją. Umożliwia zaawansowaną analizę finansową, pozwalając użytkownikom na dostęp do najlepszych dostępnych na rynku ofert produktów finansowych, oszczędzanie na wydatkach na rachunki oraz efektywniejsze zarządzanie swoimi finansami bez konieczności korzystania z usług doradcy finansowego. Wszystkie transakcje w Patron GO są zabezpieczone na najwyższym poziomie przez europejską dyrektywę PSD2. Aplikacja Patron GO jest dostępna w Polsce od czerwca 2024 roku, firma z sukcesem działa również na rynku czeskim i słowackim.