Unilink otrzymał nagrodę The Best Event 2024 za III Ogólnopolską Szkolną Olimpiadę Wiedzy Ubezpieczeniowej

Zwycięzcy nagród zostali wyłonieni w piątek, 21 lutego 2025 roku podczas Wirtualnej Gali transmitowanej online, która według organizatorów odbyła się w najnowocześniejszym technologicznie studiu telewizyjnym na świecie. Wcześniejsze nominacje do nagród zostały przyznana na podstawie zgłoszeń od agencji i firm AV współpracujących z MEETING15 oraz obserwacji jej pracowników.

„Jesteśmy dumni i zadowoleni z tego wyróżnienia. Zdobycie nagrody MEETING15 2024 The Best Event to powód do radości i ogromne osiągnięcie. Fakt, że nasza Olimpiada została dostrzeżona, nominowana a teraz nagrodzona, dowodzi, że wpływ społeczny tego projektu jest niepodważalny. Kategoria, w jakiej nasza Szkolna Olimpiada zdobyła pierwsze miejsce – THE BEST EMOTIONAL EQUIVALENT – jest dla nas szczególnie istotna, gdyż pokazuje jasno nasze zaangażowanie w szerzenie i promowanie wiedzy ubezpieczeniowej.

Projekt Olimpiady Szkolnej jest ewenementem na rynku ubezpieczeniowym, a Unilink jedyną multiagencją, która oprócz swojej głównej działalności, bierze odpowiedzialność za tak ważną dla całej branży aktywność, jaką jest edukacja młodzieży” – mówi Agnieszka Błoch, Dyrektor Departamentu Marketingu i PR w Unilink.

„Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy organizatorom konkursu. Dziękuję też całemu zespołowi marketingu i komunikacji, zaangażowanemu zarówno w przygotowanie, jak i promocję tego projektu oraz samej nagrody.

Wirtualną statuetką nagrody można oglądać online, pod adresem:

https://virtual-prize.com/award/4uekjxc.

Więcej o Olimpiadzie Wiedzy Ubezpieczeniowej Unilink

W maju 2024 roku zakończyła się 3. edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ubezpieczeniowej. W edycji tej wzięło udział blisko 200 uczniów klas 6-8 szkół podstawowych z całej Polski. Łącznie, w trzech edycjach Olimpiady, uczestniczyło prawie 1000 uczniów. Najlepszymi w ubiegłorocznym konkursie byli uczniowie z Warszawy, którzy wykazali się wyjątkową wiedzą i umiejętnościami. Na potrzeby olimpiady przygotowano trzy zestawy pytań, po 20 każdy. Uczniowie musieli odpowiedzieć na nie poprawnie, w jak najkrótszym czasie, aby wygrać.

Uczniowie biorący udział w Olimpiadzie mógł skorzystać z różnorodnych materiałów do samodzielnej nauki, takich jak słownik pojęć, materiały o historii ubezpieczeń oraz prezentacje z przykładami sytuacji, w których ubezpieczenia odgrywają kluczową rolę. Od pierwszej edycji olimpiady w 2022 roku, Unilink przygotował blisko 200 pytań i zaktualizował dwa zestawy materiałów edukacyjnych dla uczniów. Na potrzeby projektu stworzono również specjalny kompleksowy skrypt lekcji ubezpieczeniowej, do wykorzystania przez Agentów we współpracy ze szkołami.