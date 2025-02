Unilink z nominacją do Nagrody „2024 The Best Event - THE BEST EMOTIONAL EQUIVALENT” za Szkolną Olimpiadę Wiedzy Ubezpieczeniowej

Z przyjemnością informujemy, że nasze ubiegłoroczne wydarzenie, III Ogólnopolska Szkolna Olimpiada Wiedzy Ubezpieczeniowej, zostało nominowane do nagrody „2024 The Best Event - THE BEST EMOTIONAL EQUIVALENT”.