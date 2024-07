Turystyczne bestsellery: ile kosztuje ubezpieczenie?

Popularność Grecji, Turcji oraz Egiptu na wakacje jest niezmienna

O stałości urlopowych preferencji Polaków mówią nam między innymi wyniki badań przeprowadzanych przez Instytut Badań Pollster. W czerwcu 2016 r. wspomniany instytut zapytał 1000 internautów o ich plany wakacyjne. Osoby planujące wyjazd do innego państwa Starego Kontynentu, najczęściej wybierały następujące kraje: Grecję (16%), Hiszpanię (13%), Włochy (13%), Bułgarię (11%), Wielką Brytanię (10%) i Niemcy (8%). „W przypadku pozaeuropejskich podróży, prym wiodły następujące państwa: Tajlandia (25%), Turcja (19%), Egipt (10%), USA (9%), Kuba (9%) i Japonia (7%)” - wylicza Andrzej Prajsnar, ekspert multiagencji ubezpieczeniowej Unilink.

Jak wyglądały podobne wyniki badania z 2024 roku? Okazuje się, że osoby ankietowane przez Instytut Badań Pollster, w kontekście wyjazdów wakacyjnych do europejskich krajów najczęściej wskazywały: Grecję (20% osób planujących europejski urlop poza Polską), Chorwację (17%), Włochy (16%), Hiszpanię (16%) oraz europejską część Turcji (10%). Jeżeli chodzi o cele podróży znajdujące się poza Starym Kontynentem, to przodowały następujące kraje i regiony: azjatycka część Turcji (25% osób planujących wakacje poza Europą w 2024 r.), Egipt (22%), Tunezja (12%), Tajlandia (12%) i USA (10%). „Porównanie wyników badania przeprowadzonego w 2016 roku oraz osiem lat później potwierdza, że Polacy mają dość stałe preferencje jeśli chodzi o wyjazdy wakacyjne” - uważa Magdalena Gbiorczyk, ekspertka multiagencji ubezpieczeniowej Unilink.

Ile teraz kosztuje rozsądna ochrona dla rodziny „2+1”?

W nawiązaniu do powyższych informacji rodzi się pytanie, jaką składkę za ubezpieczenie turystyczne musi zapłacić przykładowa rodzina wybierająca jeden z popularnych kierunków wakacyjnych. Mowa o rodzicach (35 lat i 32 lata) z jednym dzieckiem (7 lat), którzy planują wyjazd trwający od 14 lipca do 26 lipca 2024 roku. Zakładamy również, że zakup ubezpieczenia turystycznego zostanie dokonany przez stronę eshop.unilink.pl. Wspomniani turyści za 319 zł mogą nabyć rodzinną polisę zapewniającą:

pokrycie kosztów leczenia i usług assistance (w tym transportu medycznego) do kwoty 600 000 zł,

ubezpieczenie wypadkowe (NNW) z sumą 50 000 zł,

ochronę bagażu do kwoty 3000 zł,

ubezpieczenie OC w życiu prywatnym z limitem ochrony na poziomie 250 000 zł.

Podana wyżej składka (319 zł) obejmuje wyjazd do następujących krajów często wybieranych przez Polaków: Grecja, Turcja, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Egipt oraz Tunezja. Przykładowa składka wzrośnie do 462 zł w przypadku wyboru Tajlandii. Z kolei modelowa rodzina wyjeżdżająca turystycznie do Stanów Zjednoczonych na 12 dni, będzie musiała wydać kwotę 592 zł na polisę z opisywanym wyżej zakresem ochrony. „Jest to efekt oddalenia celu podróży i specyfiki systemu opieki medycznej w Stanach Zjednoczonych. Z wyższym kosztem polisy muszą się też liczyć osoby wyjeżdżające do Kanady” - wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert multiagencji ubezpieczeniowej Unilink.

Na szczęście, bardziej popularne kierunki turystyczne są o wiele tańsze ubezpieczeniowo - pomimo inflacji, która również za granicą wpływa na koszty usług medycznych. Składkowy wydatek rzędu 300 zł - 350 zł dotyczący dwunastodniowego pobytu rodziców i dziecka, np. w Egipcie lub Grecji, trudno uznać za szczególnie wysoki. Ubezpieczenia turystycznego nie należy porównywać do bezpłatnej karty EKUZ, która jest bezużyteczna poza obszarem krajów UE/EFTA i w Wielkiej Brytanii oraz w północnej części Cypru (Tureckiej Republice Cypru Północnego). „Poza tym, wspomniana karta nie gwarantuje braku odpłatności za usługi publicznej służby zdrowia, jeśli w danym kraju osoby ubezpieczone przez państwo muszą ponosić częściowe koszty (przykłady: Niemcy, Szwajcaria, Austria)” – podsumowuje Magdalena Gbiorczyk, ekspertka multiagencji ubezpieczeniowej Unilink.