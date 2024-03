Rodzicu, nie przegap okazji i zgłoś swoje dziecko do Szkolnej Olimpiady Wiedzy Ubezpieczeniowej!

Jako lider rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego dostrzegamy potrzebę edukacji ubezpieczeniowej młodzieży szkolnej, dlatego to już trzecia edycja szkolnej olimpiady. Wspólnie z agentami, naturalnymi ambasadorami projektu, uczymy praktycznych aspektów ubezpieczeń. Bardzo dziękuję SIGNAL IDUNA za partnerstwo w tym ważnym projekcie - Aleksandra Friedel, Prezeska Zarządu Unilink.

Budowanie świadomości ubezpieczeniowej wśród młodzieży jest niezwykle ważne. Dzięki Szkolnej Olimpiadzie, młodzi ludzie zdobywają praktyczną wiedzę, która może się przełożyć na poprawę jakości ich codziennego życia. Dlatego też wspieramy tę inicjatywę. Cieszymy się z dużego zainteresowania Olimpiadą i tego, że jesteśmy Partnerem Głównym i Wyłącznym wydarzenia organizowanego przez Unilink - komentuje Ewa Dąbrowska, Wiceprezes Zarządu SIGNAL IDUNA Polska.

Atrakcyjne nagrody dla zwycięzców i szkoły

Zwycięzcami Olimpiady zostaną trzy osoby spośród laureatów III etapu, które zdobyły najwięcej poprawnych odpowiedzi w jak najkrótszym czasie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody:

nagroda za I miejsce – Smartwatch Apple

nagroda za II miejsce – Słuchawki Apple AirPods

nagroda za III miejsce – Głośnik JBL

Każdy ze zwycięzców otrzyma także polisę ubezpieczenia szkolnego „Nowa Klasa”.

Dodatkowo, szkoła która zgłosi najwięcej podopiecznych do udziału w olimpiadzie, otrzyma sportowe nagrody.

Dodatkowe punkty na świadectwie

Olimpiada została zgłoszona do Kuratoriów Oświaty w całej Polsce w zakresie ogólnopolskich olimpiad wiedzy. W dwóch województwach, mazowieckim oraz warmińsko-mazurskim, wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Tym samym, jeśli zwycięzcami olimpiady zostanie młodzież z ww. województw, to uzyskają oni dodatkowe punkty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i zwiększą swoje szanse dostania się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej.

Przebieg i rejestracja do udziału w szkolnej olimpiadzie

Olimpiada składa się z 3 etapów. Każdy z nich będzie polegać na wypełnieniu testu online.

Pierwszy etap odbędzie się 26 marca. Rejestracja do udziału w rywalizacji potrwa do 15 marca. Rodzice mogę zgłaszać swoje dzieci do udziału w szkolnej olimpiadzie na stronie: www.unilink.pl/olimpiada.

Na ww. stronie. zostały udostępnione materiały edukacyjne dla młodzieży.